24 ore di Daytona: doppietta della Dallara

Prestigioso risultato per la Dallara Automobili che fa doppietta con due suoi prototipi alla 24 ore di Daytona: ieri ha infatti piazzato al primo e al secondo posto le vetture costruite per la Cadillac. A vincere, dopo un finale al cardiopalma, è stato il Wayne Taylor Racing, con i piloti Ricky Taylor, Jordan Taylor, Jeff Gordon e l'italiano Max Angelelli: quest'ultimo, bolognese di 50 anni, era alla sua ultima gara prima del ritiro. Grande soddisfazione in casa Dallara: "Trionfare e piazzare due auto davanti a tutti era praticamente un sogno: l'abbiamo realizzato - gioisce l'lingengere Giampaolo Dallara, presidente e fondatore dell'azienda di Varano Melegari -. Questa mattina ho fatto il giro degli uffici per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa vettura, completamente nuova. Abbiamo fatto un lavoro eccellente".