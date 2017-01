Nove mesi di squalifica sono stati inflitti a Camila Giorgi dal Tribunale federale in seguito alla decisione di non rispondere alla convocazione per il match di Fed Cup fra Spagna e Italia dell’aprile scorso. Alla giocatrice è stata inoltre comminata una multa di 30.000 euro. La Giorgi non potrà dunque prendere parte ad attività nazionali che si svolgano sotto l’egida della Fit. Le motivazioni della sentenza saranno rese note fra dieci giorni.