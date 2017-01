Calcioscommesse: processo a Parma?

Il 7 marzo il tribunale di Cremona deciderà se ammettere come parti civili nell’ambito del processo sul calcioscommesse la Figc (Federazione italiana gioco calcio), la Lega Pro, la Intralot, il Centro di coordinamento dei tifosi del Mantova (che si vuole costituire contro il solo giocatore Alessandro Pellicori), l’Atalanta e l’avvocato Enrico Valentini per conto di Piero Cammilli, ex patron del Grosseto Calcio.

Il 7 marzo si deciderà anche sulla competenza del processo. C'è chi vorrebbe il processo a Parma, e sono la maggioranza, chi a Bologna, chi a Bergamo, chi a Busto Arsizio e chi a Grosseto. Tutte le difese lo vogliono altrove, ma non a Cremona, perchè tutti i legali concordano nell’affermare che «Cremona non è il giudice naturale». Alla seconda udienza del caso calcioscommesse, le difese hanno dato battaglia per portare il processo in un’altra sede.

Sono 35 gli imputati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva, tra i quali spiccano i nomi di Beppe Signori, ex bomber della Nazionale, il giocatore della Lazio Stefano Mauri, l’ex capitano dell’Atalanta Cristiano Doni, Sergio Pellissier, Cristian Bertani, Stefano Bettarini e Marco Paoloni.

Il collegio presieduto dal giudice Maria Stella Leone (giudici a latere Elisa Mombelli e Giulia Masci) deciderà il 7 marzo sulle eccezioni di incompetenza territoriale sollevate oggi dalle difese all’udienza squisitamente tecnica, dedicata alle questioni preliminari. Deciderà dopo avere dato la parola al pm Ignazio Francesco Abbadessa che vuole mantenere il caso a Cremona.