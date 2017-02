Foto rubate a Diletta Leotta: aperta un'indagine

I suoi scatti senza veli, alcuni evidenti "fotomontaggi" e un paio di suoi filmati "hard" sarebbero stati rubati dagli hacker e diffusi su Internet senza il suo consenso per poi diventare in un baleno virali. Lo ipotizza la Procura di Milano che ha aperto un'indagine sulla vicenda nella quale è rimasta vittima, nel settembre scorso, la giornalista televisiva e noto volto di Sky Sport Diletta Leotta.

L’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto facente funzioni di Milano Alberto Nobili, è al momento a carico di ignoti ed è iscritta per accesso abusivo a sistema informatico, un reato punito con pene fino a tre anni di reclusione.

Al centro del caso, alcuni video sexy e una decina di scatti che ritraevano la presentatrice televisiva nuda e che lei conservava nel 'cloud’, la memoria virtuale del suo telefonino. Memoria violata dagli hacker con un attacco informatico realizzato con l’obiettivo di "rubare" e diffondere in rete i contenuti privati della giornalista. In un solo giorno, le foto e i video privati della 26enne sono rimbalzati da un telefonino all’altro e scaricati migliaia di volte.

Un "attacco" a cui la Leotta ha risposto con un esposto presentato alla polizia postale e che ha portato nelle scorse settimane all’apertura dell’indagine.