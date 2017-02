La Federazione Francese di Ginnastica veste parmigiano

E' stato ufficializzato l'accordo di sponsorizzazione che legherà Erreà Sport alla FFGym, la Federazione Francese di Ginnastica.

Un accordo prestigioso di durata quadriennale grazie al quale Erreà accompagnerà la Federazione Francese fino ai prossimi Giochi Olimpici fornendo tutto il materiale da rappresentanza e tempo libero. Una collaborazione con una Federazione di grande rilevanza e che vanta grandi numeri, oltre 300.000 tesserati, in cui Erreà ha voluto mettere tutta la sua esperienza in fatto di capi tecnico-sportivi e in fatto di personalizzazione. Per l'occasione Erreà ha infatti realizzato un'esclusiva linea di merchandising che sarà in vendita presso di diversi rivenditori Intersport di Francia. Sulla scelta di Erreà come nuovo partner tecnico da parte della FFGym hanno influito la qualità riconosciuta a livello internazionale dei prodotti Erreà, la Certificazione Oeko-Tex, oltre gli ottimi rapporti intessuti nel tempo con la Federazione.