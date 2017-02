Sei nazioni, domenica esordio con il Galles

Alla vigilia dell’esordio al Sei Nazioni c'è una certezza nello spogliatoio degli Azzurri: «Siamo sicuri, ci divertiremo». Eccesso di sicurezza? No, perché dai test match Crédit Agricole Cariparma di novembre c'è il buono (lo storico successo sugli Springbocks) ma anche il meno buono (la caduta con Tonga), ma alla nuova Italia di Conor O'Shea interessa poco il risultato finale, che invece passa per una prestazione che dovrà essere sugli stessi livelli per tutti gli 80'.

IL GALLES Domenica c'è quindi il Galles, la gara che da novembre Parisse e compagni hanno messo nel mirino, il primo mattoncino da mettere in un concetto di muro tutto da costruire: «Vogliamo creare una squadra che sia non necessariamente bella da vedere ma che sia dura e difficile da affrontare per chiunque», precisa Edoardo Gori. «I primi mattoni quindi saranno fondamentali, siamo tutti consapevoli di cosa dobbiamo fare e ci siamo preparati bene», prosegue il mediano di mischia della Benetton Treviso - dicendosi sicuro che «sarà una bella partita e sicuramente ci divertiremo. L’obiettivo non è vincere o perdere, ma fare 80 minuti di alto livello, iniziare a costruire un percorso insieme».

SENSAZIONI Stesse sensazioni che accompagnano George Fabio Biagi: «Da quando sono finiti i test di novembre il nostro focus è stato da subito il Galles, la prima gara in casa - spiega la seconda linea delle Zebre - Differenze con Brunel? Come preparazione è molto simile, per il cambiamento di mentalità ci vuole del tempo ma credo che siamo sulla strada giusta».

All’esordio in azzurro al Sei Nazioni, Maxime Mbanda pensa invece a come gestire l’emozione: «Quella cresce di più a mano a mano che ci avviciniamo al match - ammette la terza linea delle Zebre - la squadra mi sta dando una mano così come il mio mental coach di Parma. Con lui parliamo via Skype, mi chiede di immaginare la partita come sarà e io la vedo piena di placcaggi. Ci divertiremo un sacco, anche perché se non ti diverti...». In mattinata all’Acqua Acetosa è andato in scena l’allenamento più importante, sabato mattina il Captain's Run con Sergio Parisse, alle 12 allo stadio Olimpico.