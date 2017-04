Uva eletto nell'esecutivo Uefa

Il Direttore Generale della Figc, Michele Uva, è stato eletto nel Comitato esecutivo Uefa durante il 41/o Congresso Ordinario della confederazione europea del calcio, ad Helsinki. Uva ha ottenuto 46 voti sui 55 complessivi, risultando terzo eletto per uno degli otto posti.

«L'elezione di Uva - il commento da Helsinki del presidente della Figc, Carlo Tavecchio - rappresenta un grande risultato per l’Italia, sia nei numeri, sia nella qualità dei rapporti che sono stati creati. E’ la conferma di come la nostra politica, unita alla candidatura di dirigenti capaci, abbia posto la Figc al centro del cambiamento nelle organizzazioni calcistiche internazionali».