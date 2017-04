La Roma vince ma non basta: Lazio in finale

La Lazio è la prima finalista di Coppa Italia: nella semifinale di ritorno, la Roma vince 3-2. All’andata, la Lazio aveva vinto 2-0. La Lazio di Simone Inzaghi vola dunque in finale. Ha perso con la Roma allo stadio Olimpico, ma ha saltato l'ostacolo della semifinale sfruttando il successo conquistato all'andata. A decidere la sfida di ritorno di questa sera sono stati i gol di Milinkovic-Savic, di El Shaarawy e di Immobile oltre che una doppietta di Salah. Nella finale del 2 giugno i biancocelesti affronteranno la vincente della seconda semifinale che domani sera opporrà il Napoli alla Juventus. Un tappeto di bandiere come non si vedeva da tempo. L’Olimpico indossa il vestito da sera per il derby di Coppa Italia in notturna e torna a mostrare il suo lato più suggestivo, fatto di cori e colori. La Curva Sud, di nuovo al suo posto dopo un anno e mezzo di protesta contro le barriere - rimosse proprio a poche ore dalla stracittadina - torna a pulsare e a spingere la Roma di Spalletti che però fallisce la rimonta lasciando via libera alla Lazio per la finale. 43mila gli spettatori.