Sono andati a batter cassa in diversi, ma fino ad almeno ieri sera non c'erano soldi per pagare giocatori e dirigenti. E' la situazione che sta vivendo la Reggiana, con una grossa tensione tra vertici della società e calciatori. I giocatori devono - a quanto riportano i giornali reggiani - ancora percepire le mensilità di gennaio e febbraio. I dirigenti invece, attendono ancora la paga di febbraio. Un milione di euro circa, il totale.

"I bonifici stanno arrivando", ripete l'Ad Franzone. C'è tempo fino al 18 prima di incorrere nelle sanzioni. Ma tanti si stupiscono: Mike Piazza non è uomo da brutte figure, nemmeno d'immagine.