Gp Argentina, vince Vinales davanti a Rossi. Cadono Marquez, Lorenzo e Pedrosa

Nel Gp d'Argentina di MotoGp Valentino Rossi ha compiuto l'ennesima clamorosa rimonta piazzandosi secondo alle spalle del compagno di squadra in Yamaha Maverick Vinales. terzo Crutchlow, che ha a lungo lottato con il Dottore per il secondo posto. Caduti Marquez, quando era in testa, Pedrosa, Lorenzo e Dovizioso.