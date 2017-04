Il Real espugna il campo del Bayern: 2-1

Il Real Madrid ha vinto sul campo del Bayern, con i tedeschi in dieci per l'espulsione di Javi Martinez. Per i bavaresi allenati da Carlo Ancelotti è andato a segno l'ex juventino Vidal al 25' del primo tempo. Nella ripresa Cristiano Ronaldo ha firmato una doppietta.

L’Atletico Madrid ha battuto il Leicester 1-0 (1-0), nell'altra gara di andata dei quarti di finale di Champions. Decisivo per gli spagnoli il rigore al 28' trasformato da Antoine Griezmann. Il ritorno è in programma a Leicester il 18 aprile.

Nella terza sfida, il campo ha premiato il Monaco, che torna nel Principato con un successo prezioso in chiave semifinale: 3-2 dei francesi, che dopo aver fallito il rigore con Fabinho al 15', dopo 4 minuti proprio con Mbappe si porta in vantaggio. Il Borussia, a meno di 24 ore dallo choc, sbaglia ancora e con un’autorete (34') di Bender regala il raddoppio. Nella ripresa Dembele però accorcia le distanze. Il match regala ancora gol ed emozioni: il 18enne fenomeno Mbappe firma la sua doppietta e il Monaco pensa a blindare la qualificazione. Ma il Borussia non crolla e al 41' va a segno con Kagawa.