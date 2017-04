Parma al debutto spaventa Nettuno, ma non basta: vincono i laziali 7-4

Debutto amaro per il Parma Clima sul difficile diamante di Nettuno: all'esordio nel campionato 2017, la squadra di Gerali, priva di De Simoni, recupera l'iniziale svantaggio e con 3 doppi consecutivi si porta sul 4-1 ma cede di schianto, complice la forma non ancora perfetta dei suoi pitcher, al 4° inning quando subisce 5 punti. Finisce 7-4 per i laziali: un incontro tirato, con due errori per parte e una sola valida (8-7 per i laziali) di differenza. I primi a passare sono i padroni di casa, complici due lanci pazzi di Sanchez. Parma si chiude ed elimina Giordani a casa, poi il lanciatore ducale mette k Mercuri. Al cambio di campo i nostri reagiscono: e con 2 out colpiscono contro l'ex Uviedo (che poi risulterà il lanciatore vincente dell'incontro) 3 doppi consecutivi con Mirabal, Zileri e Martinez. E' 4-1. Nettuno è frastornato, prova a replicare, ma la battuta in doppiogioco di Luna rovina i piani dei laziali. Che però nell'inning seguente, dopo che Parma lascia due uomini in base (Uviedo chiude l'inning con due strike out), picchia duro, approfittando anche di due errori della difesa. Sul 4-3, Gonzalez rileva un Sanchez da rivedere (per lui 3 punti guadagnati e 3 strike out in 3.1 riprese lanciate) e mette subito k Retrosi. Con 2 eliminati e in vantaggio 4-3, il pitcher concede la base intenzionale a Bermudez ma viene infilato dal singolo a sinistra di Colarossi che sparecchia le basi e porta Nettuno sul 6-4. E' il colpo che tramortisce il Parma Clima, che da lì in avanti combina poco: al 6° contro Carnes mette l'uomo in terza, ma non va oltre mentre all'8° Nettuno bussa ancora causa i problemi di controllo di Petralia che concede 4 basi e un punto automatico. C'è ancora un attacco, ma Morellini chiude la porta ai ragazzi di Gerali. Si replica stasera, sabato 16, con la sfida tra lanciatori di scuola italiana: per il Parma Clima, assente giustificato Pomponi, partirà Santana.