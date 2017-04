"Insulti omofobi alle ragazzine del Toro": il presidente ritira la squadra

«Schernite e fatte oggetto di gravissime espressioni omofobiche» durante la partita: è quanto sarebbe accaduto alle Giovanissime, ragazzine tra i 13 e i 15 anni, del Torino calcio femminile (che nulla a che a vedere con il Torino fc presieduto da Cairo) durante un torneo di categoria contro la squadra maschile della Bruinese. Lo denuncia il presidente, on.Roberto Salerno, su Facebook che preannuncia un esposto alla Procura federale. La Bruinese nega e minaccia azioni legali.

«Non intendiamo - spiega Salerno - far passare inosservate le gravissime discriminazioni omofobiche subite. La squadra avversaria, con i suoi tifosi e dirigenti, nonchè con la sua tifoseria, ha ripetutamente fatto oggetto le ragazze del Torino calcio femminile di gravissime espressioni omofobiche e di scherno che hanno obbligato i nostri dirigenti a richiedere l'intervento del direttore di gara». Scherni e insulti si sarebbero protratti, secondo il racconto del Torino calcio femminile, «dopo il termine della gara, con il concorso di persone maggiorenni, turbando la sensibilità delle ragazze».

La versione della Bruinese è completamente diversa: «La società - scrive il presidente Andrea Taramasco - nega in modo inequivocabile le pesanti accuse mosse nei propri confronti dal presidente Salerno».

«Alla luce delle testimonianze dei presenti all’incontro e degli organizzatori del torneo, - prosegue Taramasco - la Polisportiva si dichiara assolutamente estranea ai fatti e si avvarrà dei propri legali affinchè la verità sia portata alla luce. E’ increscioso accusare la Bruinese che da anni agisce sul territorio promuovendo eventi di carattere sociale ed educativo, come il trofeo femminile che si sta disputando in questi giorni, il trofeo delle donne in programma per il 26 maggio e il torneo 'un calcio al bullismò fissato per il prossimo 1 giugno».

Squadra ritirata

In relazione a quanto accaduto nella partita di ieri sera contro la Bruinese (maschile) il TCF intende tutelare le proprie ragazze da ogni aggressione verbale e psicologica da chiunque e ovunque sia messa in atto.

La situazione gravissima di scherno e di atteggiamenti omofobici che ha superato ogni limite di guardia, ha condizionato la competizione sportiva turbando la sensibilità delle ragazze.

Questi motivi hanno imposto alla Società di assumere questa precisa scelta affinché sia di monito e di insegnamento per tutto l’ambiente calcistico.

Torino 14 aprile ’17

Il Presidente

Roberto SALERNO