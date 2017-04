Bahrain: le nostre pagelle. Vettel e Hamilton, che gara!

VETTEL 10

Due vittorie su tre gare, Seb rimette le lancette dell'orologio ai tempi dei domini in Red Bull. Stavolta il colore è rosso Ferrari e la parola d'ordine è "Buona Pasqua", rigorosamente in italiano. Ma Vettel non è forte solo con l'italiano, ci dà dentro fin dal via, quando infila Hamilton. Poi costruisce una gran bella gara per strategia e velocità. La dea bendata lo aiuta quanto basta, fra safety car e una penalità un po' ridicola di 5" a Hamilton. Diciamo che gli è andata bene, ma fortuna audaces iuvat...

HAMILTON 10-

Il meno? Non tanto per aver rallentato troppo ai box e beccandosi 5" di penalità dai patetici vigili urbani del Circus, ma per quei 23 millesimi che ieri gli sono costati la pole. Fosse partito dal lato giusto e senza dover cedere il posto a Bottas per il pit stop avrebbe probabilmente vinto. Gli ultimi 17 giri dopo il secondo cambio gomme sono da cineteca: ricordava il miglior Schumacher, quello che infilava 15 giri da pole di fila per passare gli avversari. Chapeau

RAIKKONEN 7,5

Lento risveglio primaverile per il finnico dopo il letargo cinese. Infila due splendidi sorpassi, ma tende a perdersi dietro a diversivi tipo Massa. Può fare meglio. Molto meglio

BOTTAS 7

Gran pole, inizio di gara quasi autoritario, poi pian piano emerge la differenza con Hamilton che a fine gara gira due secondi più veloce. I box lo invitano gentilmente a farsi da parte, ma forse lo aveva capito anche da solo. Una cosa è chiara: in Mercedes oggi come oggi la gerarchia è chiara

ALONSO 9

Poveretto, deve fare a botte con Palmer per un dodicesimo posto. Ma chi glielo fa fare? Avrebbe dovuto consegnare le chiavi ai box e partire subito per Indianapolis. In bocca al lupo per la 500 Miglia!! Merita finalmente una soddisfazione

VERSTAPPEN 5

Fine ingloriosa nella sabbia del deserto del Bahrain per l'enfant prodige, che stavolta si aggrappa ai freni ma non basta. Esame di maturità perennemente rinviato (però al via ne aveva già fulminati due)

SAINZ 5

Sta andando forte, fortissimo. E' in forma splendida. Però uscendo dai box è meglio darsi sempre un'occhiata intorno. Come agli incroci. Non è difficile

RICCIARDO 6,5

Poco smalto, ci si poteva aspettare qualcosa di più. Patisce l'esuberanza di Verstappen e si ricorda di avere un gran manico esalta solo una volta ogni tanto. Peccato