Real Madrid e Atletico Madrid in semifinale

Il Real Madrid si è qualificato per le semifinali di Champions League battendo il Bayern Monaco per 4-2 dopo i supplementari nel ritorno dei quarti. Gli spagnoli avevano vinto anche all’andata in Germania, per 2-1.

Queste le reti di oggi: nel st 8' Lewandowski (rigore), 31' Cristiano Ronaldo, 33' Sergio Ramos (autogol); nel pt 14' Cristiano Ronaldo; nel st 4' Cristiano Ronaldo, 7' Asensio. Il Real è in semifinale nella massima competizione europea per il settimo anno consecutivo.

Nell'altro quarto l’Atletico Madrid si è qualificato per le semifinali della Champions League pareggiando 1-1 con il Leicester nella partita di ritorno dei quarti di finale. All'andata la squadra spagnola aveva vinto per 1-0. Queste le reti di oggi: nel pt 26' Saul Niguez; nel st 16' Vardy.