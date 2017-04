Incidente mortale nella notte nella Piana Reatina in zona Chiesa Nuova (via Cese). La vittima è Andrea Balloni, 30 anni, rugbysta, trequarti centro, degli "Arieti Rieti Rugby 2014". Era a un solo esame dalla laurea in Architettura e lascia anche un fratello e una sorella. In segno di lutto è stata rinviata la partita degli Arieti-Draghi in programma oggi a Frascati valida per l'ottava giornata della Poule Promozione in serie C. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 24 aprile, alle 16 nella cattedrale S.Maria di Rieti.