Super Santarcangelo, Feralpi incredibile rimonta (sulla Reggiana)

Importante vittoria del Santarcagnelo a San Benedetto in ottica play-off. E clamorosa rimonta (era sotto 4-1) della Feralpisalò, in casa contro la Reggiana. Oggi si sono giocate 4 partite del girone B di Lega Pro. In attesa dei tre incontri principali di domani, in chiave secondo posto: Albinoleffe-Pordenone e Padova-Ancona (ore 20.30) e Parma-Sudtirol (ore 20.45).

Oggi:

Sambenedettese 2 - 3 Santarcangelo

FeralpiSalò 4 - 4 Reggiana

Gubbio 0 - 0 Venezia

Maceratese 0 - 0 Teramo

Girone C: Foggia in B dopo 19 anni

Dopo 19 anni il Foggia è in serie B. La squadra di Stroppa vince il girone C di Lega Pro e dopo le finali perse con Avellino e Pisa torna nella serie cadetta con due giornate di anticipo. Serviva almeno un punto contro il Fondi, oppure il Lecce non doveva vincere contro il Messina. Entrambe le condizioni si sono verificate. I rossoneri hanno pareggiato 2-2. E il Lecce ha perso 1-0 in casa.