Gilberto Gerali è il nuovo general manager della Nazionale italiana di baseball. La notizia era nell'aria da diverse settimane, ora è arrivata l'ufficializzazione per il tecnico del Parma Clima che sostituirà il dimissionario Marco Mazzieri. In passato il cinquantaseienne Gerali ha più volte fatto parte dello staff della nazionale maggiore con il ruolo di assistente del Manager Mazzieri. In qualità di tecnico di club ha guidato il Parma nel 2010 alla conquista del decimo scudetto. Nel 2015 ha poi ripreso la conduzione del club parmigiano in sostituzione di Orlando Munoz.