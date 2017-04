Dicono (e scrivono) tutti che queste ragazze hanno fatto la storia del calcio. Ed è vero. Le ragazzine dell’Aem Lleida, in Catalogna, hanno vinto il campionato (composto da squadre maschili) de Liga de Segunda Infantil masculina. Hanno 12-14 anni e, a dire il vero, non hanno vinto ma stravinto il campionato: sedici punti sulla seconda, 19 vittorie su 22 partite. E, come tutti specificano non è un quadrangolare ma un campionato vero e proprio, una stagione intera e lunga. In ogni partita segnano in media 4 gol ai maschietti. Il commento? «Prima ci prendevano in giro, adesso non ridono più». E ora, per continuare serve uno sponsor.