Gp di Russia: vince la Mercedes (di Bottas.) Le due Ferrari sul podio

La Mercedes di Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Russia. Seconda posizione ad appena 6 decimi per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla Rossa del compagno di squadra Kimi Raikkonen e alla Stella d’Argento di un irriconoscibile Lewis Hamilton, distaccato di oltre mezzo minuto. Quinta la Red Bull di Verstappen davanti alle Force India di Perez e Ocon ed alla Renault di Hulkenberg. Nono Massa che nel finale ha rallentato Vettel in fase di doppiaggio. Il tedesco della Ferrari ha mostrato il dito medio al brasiliano. Per Bottas è la prima vittoria in carriera in Formula 1