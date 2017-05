Cittadella-centro e ritorno: si corre la Cetilar Run

Venerdì 5 Maggio alle 19,15 si correrà la Cetilar Run 2017, organizzata dal Cus Parma. La corsa durerà circa un’ora.



La Cetilar Run seguirà il tracciato degli anni passati (Medel Run, Celadrin Run): partenza dal Parco Cittadella, via Passo Buole - Stradone Martiri della Libertà, per poi proseguire su via Farini - piazza Garibaldi - via Cavour - Borgo San Biagio - via XX Marzo - via Cardinal Ferrari - Strada del Consorzio - Piazza Duomo - via Duomo - via Pisacane - via Garibaldi - Piazzale della Pace (trottatoi della Pilotta) - Rotatoria v.le Toschi - Ponte Verdi - Arrivo Parco Ducale (percorso interno) – per poi fare ritorno verso la Cittadella attraverso ancora Ponte Verdi - Rotatoria v.le Toschi - Piazzale della Pace (trottatoi della Pilotta) - via Garibaldi - via Pisacane - via Cavour - Piazza Garibaldi – Via Farini - Stradone Martiri della Libertà - via Passo Buole e arrivo al Parco Cittadella.

Durante la manifestazione sarà istituito il divieto di circolazione sulle strade interessate alla corsa.



Lo Stradone resterà chiuso al traffico dalle 19,10 alle 20 con deviazione del transito veicolare per chi proviene da Ovest su viale Solferino (all'occasione anche su viale Basetti) e per chi proviene da Est su viale Duca Alessandro (all'occasione anche su viale Pier Maria Rossi).

Medesima prescrizione su viale Toschi, intersezione viale Mariotti/Ponte Verdi.



Inoltre dalle 19.20 alle 19.50 circa in piazza Garibaldi sarà istituito il divieto di circolazione.



Saranno possibili eventuali disagi alla circolazione per cui si consiglia l’utilizzo della tangenziale. Saranno possibili eventuali ritardi sulle linee di trasporto pubblico.

La Tep provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

IL TESTO DELL'ORDINANZA

- Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n.285 del 30.04.1992, ed in specie

l’art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei

veicoli nei centri abitati;

- Visto il Reg. di esecuzione del richiamato N.C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

- Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del 18.08.2000,

Art. 107;

- Vista la richiesta del Servizio Edilizia Privata-SUAP, S.O. Istruttoria sui Servizi alle imprese e

Attività Economiche del 06/04/2017, Prot. Gen. N° 75634/VIII/5.1/780,relativa all’emissione dei

provvedimenti necessari al regolare svolgimento della gara podistica competitiva denominata

“CETILAR Run 2017” che si terrà in data 05/05/2017 a partire dalle 19:15, partendo dal parco

della Cittadella seguendo un percorso attraverso varie strade del centro storico cittadino per

giungere al Parco Ducale e circuito inverso;

- Visto il tavolo tecnico tenutosi in merito presso la Residenza Municipale in data 19/04/2017;

- Ritenuto di accogliere quanto richiesto;

ORDINA

Il giorno 5 Maggio 2017 :

Dalle 19.00 alle 20.15 :

Via Passo Buole

Istituzione del divieto di circolazione.

Dalle 16:00 alle 21:00

Via Passo Buole

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Dalle 19.10 alle 20.00 circa e comunque fino a cessate esigenze :

Stradone Martiri della Libertà

Istituzione del divieto di circolazione per attraversamento manifestazione.

Deviazione del transito veicolare per chi proviene da Ovest su Viale Basetti

(all’occasione anche su Viale Solferino) e per chi proviene da Est su Viale Duca

Alessandro (all’occasione anche su Viale Pier Maria Rossi)

Dalle 19.10 alle 20.00 circa e comunque fino a cessate esigenze:

Strada Farini

Strada Cavour

Borgo San Biagio

Borgo XX Marzo

Piazza Duomo

Strada al Duomo

Strada Pisacane

Strada alla Pilotta

Ponte Verdi – compresa intersezione Via delle Fonderie/Via dei Farnese –

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del senso unico alternato nelle strade afferenti.

Dalle 19.20 alle 19.50 circa

Piazza Garibaldi

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di circolazione al passaggio dei podisti nelle seguenti strade:

Viale delle Rimembranze

Piazza Garibaldi;

Strada Garibaldi;

Trottatoi P.le della Pace

Viale Toschi intersezione Viale Mariotti/Ponte Verdi

Istituzione del senso unico alternato nelle strade afferenti a quelle sopraindicate.

Dalle 18:00 alle 20:00

Borgo San Biagio

Via Pisacane

via XX Marzo (da Borgo San Biagio a via Cardinal Ferrari)

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

- Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto a cura della società Ab Global Service Srl;.

- Il Comitato Organizzatore dovrà provvedere al posizionamento di tutta la segnaletica presente sul posto e alla

rimozione della stessa a cessate esigenze;

- Referente della manifestazione: Sig. Michele Ventura cell. 347/4353394;

- Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del C.d.S è incaricato del controllo

affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

- Il Corpo di Polizia Municipale provvederà al controllo del corretto posizionamento della segnaletica.

- I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Condizioni a cui dovranno scrupolosamente attenersi gli organizzatori:

- Obbligo di adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione

- Obbligo dell’istituzione, lungo il percorso e lungo le eventuali deviazioni, di un idoneo servizio di sorveglianza, al fine

di garantire, con opportuno pilotaggio, la regolarità del traffico con particolare riguardo alle intersezioni stradali con

aree pubbliche e private.

- Obbligo di segnalare lo svolgimento della competizione in capo e in coda ai gareggianti

Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe e permessi.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di

variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle

disposizioni degli organi di Polizia Municipale – unitamente agli altri soggetti

individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla

progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della

manifestazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota

mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti

destinatari:

SERVIZIO MANUTENZIONI, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO

RELAZIONI PUBBLICHE,UFFICIO STAMPA, COMANDO VV.FF.,AZIENDA TEP SPA,IRETI SPA, PREFETTURA DI

PARMA, POLIZIA STRADALE, CON.TA.P., CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI STAZIONE

PARMA PRINCIPALE PRONTO INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA.