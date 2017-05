La Juve batte il Monaco (0-2) e vede la finale

Il Monaco è stato battuto in casa dalla Juventus 0-2 (0-1) nell’andata della semifinale di Champions League. Decisiva la doppietta di Gonzalo Higuain, a segno al 29' del primo tempo e al 14' della ripresa. Il 9 maggio a Torino la gara di ritorno.

«Sono felice, era una partita molto sentita, è una vittoria importantissima, io penso sempre a lavorare e a cercare di fare bene. Adesso speriamo di andare in finale». Gonzalo Higuain non nasconde la gioia per la doppietta che ha deciso il 2-0 della Juve in casa del Monaco nella semifinale di Champions.

«Ancora c'è il ritorno e loro sono forti - aggiunge l’argentino a Premium Sport - ma era importante vincere e non subire gol. Ora penseremo al campionato, speriamo di vincere il derby e chiudere la pratica scudetto».