Froome tamponato da un'auto: illeso ma la bici è distrutta

Incidente stradale per Chris Froome, investito da una macchina in allenamento: fortunatamente, nonostante la bicicletta distrutta, il campione del Tour de France è illeso. E’ stato lo stesso capitano del Team Sky a raccontare l’incidente sul suo profilo Twitter: durante l'allenamento per l’imminente classica del Delfinato, una macchina lo ha seguito e tamponato deliberatamente. «Appena tamponato di proposito da un autista impaziente che mi ha spinto a terra! Fortunatamente sto bene. Bici distrutta. Il guidatore se n'è andato», ha scritto Froome, postando la foto della sua bicicletta accartocciata.