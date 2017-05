L'Atletico vince 2-1, ma in finale con la Juve ci va il Real

Il Real Madrid si qualifica per la finale di Champions contro la Juventus. Nella semifinale di ritorno contro l’Atletico Madrid, le merengue allenate da Zidane sono state sconfitte 2-1, ma in virtù del 3-0 dell’andata staccano il biglietto per Cardiff (3 giugno). I gol sono stati segnati da Niguez e Griezmann (su rigore) per la squadra di Simeone nel primo quarto d'ora del match, da Isco per il Real.