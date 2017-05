Diller vince (in volata, dopo la fuga) la 6a tappa. Jungels tris in rosa

Lo svizzero Silvan Dillier (Bmc) ha vinto, dopo battendo in volata due compagni di fuga, la 6/a tappa del 100/o Giro d’Italia di ciclismo, da Reggio Calabria alle Terme Luigiane (Cosenza), lunga 217 chilometri. Dillier ha battuto, in una volata ristretta a soli tre uomini in fuga, il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), che si è piazzato al secondo posto, e l’ex maglia rosa, l’austriaco Lukas Postlberger, sul gradino più basso del podio. Il corridore della Bora Hansgrohe si era aggiudicato la prima tappa di questo Giro, con arrivo a Olbia. Primo degli italiani Simone Andreetta, della Bardiani-Csf, a lunga compagno di fuga dei corridori che l’hanno preceduto sul traguardo. Il lussemburghese Bob Jungels, della Quick-step Floors, ha conservato per il terzo giorno la maglia rosa dopo la fine della 6/a tappa, partita da Reggio Calabria stamattina e conclusa poco fa nella Terme Luigiane, in provincia di Cosenza.