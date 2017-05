Dominio Mercedes nelle prime libere del Gran Premio di Spagna. A 'staccarè il miglior tempo al mattino è stato Lewis Hamilton in 1'21''521 che ha preceduto di pochissimo il compagno di scuderia Valtteri Bottas (1'21''550). Dietro di quasi un secondo la prima delle due Ferrari, quella di Kimi Raikkonen, con un 1'22''456. Quarta in 1'22''600 la Rossa di Sebastian Vettel che, a causa di un probabile problema tecnico all’inizio delle libere, si è dovuta fermare all’uscita della pit-lane perdendo mezz'ora circa di lavoro in pista.

Quinto tempo per la Red Bull di Verstappen (1'22''706) davanti al compagno di squadra Ricciardo (1'23''084).