Stefano Pioli: "Spero di ripartire presto. A Parma mi vogliono bene perché mi conoscono"

«Speriamo di ripartire e di non avere tanto tempo libero ma per ora non voglio dire nulla». Sono le prime parole di Stefano Pioli, intercettato da Mediaset, a due giorni dall’esonero dall’Inter. Secondo indiscrezioni, l’ex tecnico nerazzurro sarebbe vicino alla panchina della Fiorentina per sostituire Sousa nella prossima stagione.

Pioli, dopo il dispiacere dell’esonero arrivato nella tarda serata di martedì, si concede un po' di relax dedicandosi alla sua seconda grande passione: la bicicletta. «Visto che c'è bel tempo ne approfitto per girare in bici - dice mentre pedala con un amico per Parma -, se mi vogliono bene qui? Sì, mi vogliono bene perché mi conoscono bene».