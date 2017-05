Quintana conquista la maglia rosa, Nibali prende un minuto

Primo scossone al Giro. Nella nona tappa, da Montenero di Bisaccia (Campobasso) al Blockhaus (Chieti), lunga 149 chilometri con arrivo in salita ai 1665 metri del Blockhaus, Nairo Quintana sferra l'attacco a Vincenzo Nibali sulla salita finale a circa 4 chilometri dal traguardo. Dopo tre tentativi rintuzzati da Nibali, il quarto è quello buono per lo scalatore colombiano che va a vincere solitario e conquista la maglia rosa. Vincenzo Nibali alla fine paga un distacco abbastanza pesante, circa un minuto. In classifica Quintana ha 28" sul francese Thibaut Pinot mentre Nibali è quinto a 1'10".

Caduta a 15 km Clamoroso a 15 chilometri dall’arrivo, quando un gruppetto di corridori formato da una trentina di unità si è spaccato per una caduta. Alcuni corridori sono andati a sbattere su una moto a bordo strada e due del Team Sky in particolare, Mikel Landa e Geraint Thomas, sono finiti a terra. Lo spagnolo, molto dolorante, è ripartito con grave ritardo, il britannico è rimasto a lungo a terra e poi anche lui si è rimesso in sella. Un colpo di scena che avrà ripercussioni sulla classifica generale. Anche Adam Yates, secondo in classifica, ha perso contatto.