La Roma batte 3-1 la Juventus nel posticipo dell'Olimpico. I bianconeri, che erano passati in vantaggio con Lemina al 21° del primo tempo, devono rinviare la festa scudetto perché i giallorossi le rifilano tre reti con De Rossi (25°), El Shaarawi (56°) e Nainggolan (65°). La squadra di Spalletti (che nel finale ha regalato qualche secondo in campo a Francesco Totti) è ora a quattro punti dalla capolista con due giornate da disputare. La juve giocherà in casa con il Crotone e a Bologna, la Roma in trasferta con il Chievo e poi in casa con il Genoa.