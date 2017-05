La rinuncia di Federer: niente Roland Garros

Roger Federer non parteciperà al torneo del Roland Garros, secondo torneo del grande slam della stagione in programma dal 28 maggio a Parigi. L’annuncio è dello stesso fuoriclasse svizzero, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. «Purtroppo ho deciso di non giocare al French Open - scrive Federer - Da un mese lavoro duro, dentro e fuori dal campo ma, nella prospettiva di restare nel circuito ancora per anni, sento che la cosa migliore è rinunciare per quest’anno alla stagione sulla terra rossa e prepararmi per l’erba e il cemento». «Giocare un solo evento sulla terra - aggiunge il tennista - ho ragionato col mio team, non avrebbe giovato alla mia crescita e alla mia stagione. Mi mancheranno molto i miei sostenitori francesi e conto di ritrovarli l’anno prossimo al Roland Garros».