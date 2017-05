Rugby, si giocherà a Parma la finale di serie A tra Medicei e L'Aquila

Toscana Aeroporti I Medicei del duo Presutti - Martin e L'Aquila Rugby Club di Troiani – Rotilio sono i nomi delle finaliste del campionato italiano di rugby di serie A che emergono dall’esito delle semifinali di ritorno, disputate domenica 14 maggio.

Le due compagini calcheranno il terreno di gioco dello stadio Lanfranchi di Parma domenica prossima 21 maggio, con calcio d’inizio alle 17.

Come di consueto la Federazione Italiana Rugby stabilisce il luogo della finale in campo neutro. Quest’anno la finale sarà a Parma, sempre più luogo di riferimento della palla ovale italiana, che accoglie eventi di grande importanza: Celtic League, Italia Maschile di Seven, collegiali riservati all’U20 maschile o alla nazionale di rugby a 15 femminile.

Detto questo, la squadra fiorentina ritenta dopo 9 anni, dall’ultima volta, la promozione in Eccellenza persa contro il Calvisano del neozelandese naturalizzato italiano Paul Griffen, mentre L’Aquila Rugby che ha sfornato tanti fenomeni del rugby italiano, così come sale ai massimi livelli italiani scende repentinamente in serie A in un continuo ed altalenante su e giù, dimostrando quella determinazione che contraddistingue la gente abruzzese.

I due club che si andranno a sfidare per il traguardo finale del Super 10 italiano, sono realtà rugbystiche di grande valore e tradizione a livello nazione, in grado di mobilitare tanti appassionati.

Degno di nota il fatto che con ogni probabilità il responsabile tecnico dei bianco-rossi Presutti schiererà per la finale, con i gradi di capitano, il parmigiano di nascita e formazione rugbystica Alessandro Ippolito. Un giocatore duttile del pacchetto fiorentino, seconda linea ed all’occorrenza flanker, di peso ed esperienza, che è cresciuto alla Rugby Parma ma che ha scelto la città di Firenze come residenza, e che da qualche giorno è diventato padre. Ippolito arrivò a Firenze nel 2009 giovanissimo, ad oggi è rimasto per 9 stagioni ed è diventato una figura di riferimento per la società, nata dal Giunti Firenze, che ha investito negli ultimi anni ingenti risorse nel progetto di ascesa all’Eccellenza. Alessandro avrà tanti motivi per ricordare la giornata di domenica, tanti eventi importanti in poche settimane: la nascita di un figlio, il grado di capitano conquistato per merito durante gli anni di gioco, la seconda finale di serie A disputata per la promozione al Super 10, la Cittadella del Rugby di Parma la location speciale per un parmigiano ad hoc come lui. Chissà se tutto questo potrà essere di buon auspicio per coronare un sogno.

Nei Medicei gioca anche un altro giovane parmigiano, Enrico Taddei.