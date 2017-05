Dani Alves-Bonucci: la Juve vince la Coppa Italia

Con i gol di Dani Alves e Bonucci, entrambi segnati nel primo tempo, la Juventus ha vinto la Coppa Italia. La Lazio ha tentato di contrastare i bianconeri e ha avuto alcune occasioni per andare in gol, senza tuttavia sfruttarle. La Coppa Italia è il primo passo per la squadra di Allegri, che punta dichiaratamente al triplete.