Hayden, il bollettino medico: "Condizioni ancora gravissime"

«Permangono sempre gravissime le condizioni cliniche del pilota Nicky Hayden e il quadro clinico generale resta invariato. Il paziente è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata».

Lo riferisce il bollettino medico emesso in mattinata dall’ospedale Bufalini di Cesena sulle condizioni di Nicky Hayden, il centauro americano rimasto coinvolto mercoledì scorso in un incidente nel Riminese mentre si stava allenando in bicicletta.