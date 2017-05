Gp di Monaco, è già sfida Vettel-Hamilton. E torna Jenson Button

La quanto mai decisiva lotta per la pole position tra la Ferrari e la Mercedes e il momentaneo ritorno di Jenson Button al posto di Fernando Alonso alla McLaren. Tra il solito pienone di yacht e vip, sale la temperatura a Montecarlo in vista del Gran Premio di Formula 1 che si correrà domenica. Ad accendere l’entusiasmo di tifosi ed appassionati ci pensano i due principali sfidanti per il titolo 2017: Sebastian Vettel vede una Ferrari forte anche sulle tortuose stradine del Principato, ma allo stesso tempo concede alla Mercedes l’onore e l’onere di essere la vera favorita. Dall’altra parte del paddock, Lewis Hamilton, separato dal tedesco della Rossa di soli sei punti in classifica, si diverte a dare spettacolo sgommando senza casco sulla sua MV Agusta e a fare i complimenti al pupillo di Schumi.

Quattro volte campione del mondo che sorridente e con l’aria decisa di chi sa il fatto suo sembra voler fare pretattica alla vigilia delle prime libere del Gp di Monaco: «se sono io il favorito non lo so, credo che abbiamo un pacchetto molto forte siamo, una squadra molto forte e - sottolinea Vettel che presterà la sua voce per la terza Serie del fortunato cartone animato "Cars" - non abbiamo nulla di cui aver paura. Ma se vediamo gli ultimi anni la Mercedes è stata molto forte, è ancora il team da battere. Siamo comunque fiduciosi per il weekend’'. Da parte sua Hamilton sfodera parole di elogio per il ferrarista rivale: «ammiro il talento di Seb, mi godo questa sfida. Arrivare qui è incredibile, mi ricordo quando vedevo Senna correre a Monaco. E’ un onore essere in cima alla Formula 1 insieme ai più grandi, credo che prima o poi faro la pole qui».

Insieme a Vettel e Hamilton, a destare curiosità nel Principato è il ritorno di Jenson Button alla McLaren, richiamato per sostituire Fernando Alonso "scappato" momentaneamente negli Stati Uniti per provare l’ebbrezza della 500 miglia di Indianapolis. "Sono rimasto sorpreso della decisione di Alonso, a me invece piacerebbe correre a Le Mans e nella Formula Nascar o nel Rally Cross. La Indy - afferma il pilota inglese felice per il suo blitz nel Circus ma molto rattristato per gli attentati di Manchester - per diversi motivi non mi ha mai attratto. Sono curioso di sapere come è andata quando Fernando tornerà, gli auguro il meglio e innanzitutto che torni sano e salvo".