Valentino Rossi cade in moto e finisce in ospedale

Molta paura per Valentino Rossi rimasto vittima di un incidente durante un allenamento nella pista di motocross di Cavallara. Il pilota di Tavullia avrebbe rimediato un trauma cranico e toracico addominale, ma non sembra che sia grave. Valentino è cosciente e parla ma i medici dell'Ospedale 'Infermi' di Rimini hanno comunque deciso di tenerlo in osservazione nel Reparto di rianimazione. Ci sono con lui i genitori.

Il campione si e' rialzato subito dopo l'incidente ed e' tornato a casa, decidendo poi di raggiungere l'ospedale in auto. Le sue condizioni, stando a quanto si e' appreso, sono buone. Rossi si allena spesso su quel circuito quando e' a Tavullia, anche di notte e da solo.