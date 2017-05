Valentino Rossi è stato dimesso dall'ospedale

Valentino Rossi è stato dimesso poco prima delle 18 dall’ospedale Infermi di Rimini, dove era giunto ieri in seguito a una caduta su una pista di motocross a Cavallara, nel pesarese, in cui aveva riportato un trauma toracico addominale. A confermare l’uscita dal nosocomio del pilota di Tavullia, senza incrociare i giornalisti, è stato il primario di ortopedia Giannicola Lucidi, che non si è sbilanciato sulla possibilità per il campione di partecipare al prossimo GP d’Italia in programma al Mugello il 4 giugno.

Valentino Rossi, ha proseguito il primario, intervenuto a titolo di amico del pilota, «ci ha fatto prendere un bello spavento, speriamo si rimetta in fretta. Ieri - ha detto - era molto sofferente, molto provato, assolutamente molto addolorato: le indagini che sono state fatte hanno permesso di escludere delle lesioni gravissime però - ha proseguito Lucidi - siamo ancora in una situazione in cui non va sottovalutato nessun aspetto del suo quadro clinico».

Il fatto che sia stato dimesso in 24 ore, è stato osservato dai cronisti, non va considerato come un fatto positivo? «E' un regalo che Valentino ha voluto fortemente dare: lui è una persona un po' sopra le righe».