Vettel primo, Raikkonen secondo: Ferrari regina di Montecarlo

Formula Uno, doppietta Ferrari: Sebastian Vettel vince il Gran Premio di Montecarlo. Raikkonen, che era partito in pole position, è arrivato secondo. Il terzo posto è stato conquistato da Daniel Ricciardo con la Red Bull.

L’ultimo successo delle Rosse a Montecarlo era stato firmato da Michael Schumacher nel 2001 e anche allora fu doppietta, con Rubens Barrichello secondo al traguardo.

Ricciardo ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas, quinto, e all’altra Red Bull di Max Verstappen. Alle loro spalle, nell’ordine, Carlos Sainz, sesto con la Toro Rosso, Lewis Hamilton (Mercedes), settimo dopo essere partito 13°, Romain Grosjean (Haas) ottavo, Felipe Massa (Williams) nono, e Kevin Magnussen (Haas) decimo. Con la vittoria, Vettel allunga in testa al Mondiale portandosi a 129 punti, 25 in più rispetto ad Hamilton.

L'URLO DI VETTEL: "GRAN LAVORO, GRANDE PIACERE". «Sì, sì, siiì!. Grande lavoro ragazzi, molto buono!»: Sebastian Vettel, entusiasta dopo la vittoria a Monaco, urla la sua gioia via radio ai box. «Oggi è davvero un grande piacere», ha aggiunto il tedesco dopo il terzo successo stagionale. All’arrivo ai box, Vettel è stato travolto dalla gioia dei suoi meccanici.

RAIKKONEN IMPASSIBILE SUL PODIO: "IL SECONDO POSTO NON E' UNA BELLA SENSAZIONE". Sebastian Vettel, sorridente e felice, intona anche qualche brano dell’Inno di Mameli dal podio di Montecarlo, dopo aver conquistato la prima vittoria con le Rosse nel Gp di Monaco dal 2001. All’entusiasmo del tedesco, pur contenuto dalla presenza delle Altezze del Principato alle sue spalle, ha fatto da contraltare la fredda compostezza di Kimi Raikkonen, impassibile e immobile nonostante il secondo posto.

Un laconico Kimi Raikkonen non nasconde la sua delusione: «Per me un secondo posto non è una bellissima sensazione». «Le cose però vanno così, proveremo a migliorare ma davvero oggi mi auguravo di portare a casa qualcosa di più», si è limitato ad aggiungere il ferrarista.