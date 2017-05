Dumoulin vola nella cronometro: il Giro è suo, Nibali terzo per 9 secondi

L'olandese Tom Dumoulin ha volato nella cronometro finale del Giro d'Italia e si è aggiudicato la corsa rosa. Al secondo posto in classifica generale è arrivato il colombiano Nairo Quintana, con 31" di distacco, al terzo posto Vincenzo Nibali, con 40".

E' la prima volta che un olandese vince il Giro d'Italia. Dumoulin era partito con 53" di ritardo da Nairo Quintana e 14" da Nibali. Ha inflitto un distacco, nella prova contro il tempo di oggi sulla distanza di 29.3 km, di 1'27" al colombiano. Nibali ha chiuso al terzo posto in classifica generale, per soli 9" di differenza da Quintana, secondo.