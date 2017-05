Milan: Montella prolunga il contratto fino al 2019

Il Milan e Vincenzo Montella hanno prolungato il contratto di un anno fino al 30 giugno 2019. L'annuncio è stato dato con una diretta su Facebook dall’amministratore delegato rossonero Marco Fassone, assieme al ds Massimiliano Mirabelli e allo stesso Montella, che si è detto «entusiasta» e ha ringraziato la società per la fiducia.

"ORA OBIETTIVI PIU' GLORIOSI". Dopo il prolungamento di un anno del contratto con il Milan, Vincenzo Montella punta a «obiettivi più gloriosi e più vicini alla storia di questa società». «Sono felice ed entusiasta», ha detto l’allenatore prima di firmare il contratto al fianco dell’ad Marco Fassone e al ds Massimiliano Mirabelli, che ha aggiunto: «Ieri ci siamo ritrovati a cena per salutarci e in due parole è nato il patto per l’accordo, non ci abbiamo messo molto. E stamattina ci siamo ritrovati per firmare».