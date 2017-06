E una papera mise fine alla grande Inter...

Una clamorosa papera del portiere Sarti ha messo fine giovedì 1° giugno 1967, a Mantova, alla grande Inter di Helenio Herrera. Un infortunio che ha aperto, clamorosamente, la via alla scudetto alla rivale di sempre, la Juventus dell'altro HH, cioè Heriberto Herrera. In quindici giorni l'Inter, dalla formazione scioglilingua - Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarnieri, Picchi, Domenghini, Mazzola, Cappellini, Suarez e Corso -, vide infranti i sogni di gloria: prima, il 25 maggio, a Lisbona la sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni contro il Celtic Glasgow per 2-1 (dopo il gol del vantaggio di Mazzola), poi il 1° giugno, appunto, lo scivolone a Mantova e addio scudetto, infine il 7 giugno la sconfitta a Padova contro i biancoscudati per 3-2 in semifinale di Coppa Italia.

La grande Inter era cominciata con lo scudetto nella stagione 1962-'63, l'anno successivo il secondo posto dopo lo spareggio con il Bologna ma arrivò la vittoria nella Coppa dei Campioni; l'annata 1964-'65 fu da incorniciare con scudetto, Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale; scudetto bis nel 1965-'66 (è quello della stella) e Coppa Intercontinentale per arrivare al disastroso 1966-'67, terminato a mani vuote. La società nerazzurra era presieduta da Angelo Moratti, il padre di Massimo, con manager Italo Allodi e in panchina il mago Helenio Herrera. Ma, soprattutto, in campo una squadra di campioni che «faceva tremare il mondo».

L'ultima giornata del campionato 1966-'67 si disputò giovedì 1° giugno, 50 anni domani, per consentire ai nerazzurri di recuperare le fatiche di Coppa dei Campioni: l'Inter aveva un punto di vantaggio sulla Juventus, che giocava in casa contro la Lazio in lotta per la salvezza, e si recava a Mantova, contro una squadra già salva.

Sulla carta un impegno decisamente agevole, invece al 4' del secondo tempo accadde il patatrac. Un innocuo cross di Di Giacomo al centro sfuggiva alla presa di Sarti e si infilò alle spalle del portiere.

«Mi ricordo tutto perfettamente - dice al telefono Sarti, 83 anni -, anziché mettere le mani chiuse le misi aperte e il pallone terminò in rete. E' stato un mio errore e, alla fine, il presidente Moratti cercò di consolarmi, dicendo: “Sono cose che succedono”. Ho contribuito a vincere scudetti, coppe europee e internazionali ma, purtroppo, vengo ricordato per l'errore di Mantova».

Anche Luis Suarez, oggi 82enne, ricorda amaramente quell'episodio: «Fu un'annata disastrosa, eppure a Mantova prima di prendere il gol avevamo sfiorato diverse volte il vantaggio, prendendo anche un palo. Ma la palla non voleva entrare. Il calcio, purtroppo, è fatto di episodi e quell'annata fu decisamente storta. Dopo la Coppa dei Campioni, perdemmo anche lo scudetto».

A decidere la sfida dello stadio «Martelli» fu proprio un ex: Beniamino Di Giacomo, oggi 81enne, aveva vestito, in passato, la maglia dell'Inter e fu lui a realizzare la rete che affondò gli avversari. «Fu un mezzo gol - ricorda al telefono -, il mio fu un tentativo verso la porta senza pretese, al resto pensò Sarti. L'Inter mi era rimasta nel cuore: con alcuni giocatori (Suarez, Corso, Picchi) c'era un buon rapporto. Ma io giocavo per il Mantova e fece fino in fondo il mio dovere».

Anche l'ex biancorosso Ugo Tomeazzi, 76 anni, si sofferma sulla partita di Mantova: «Per noi era una partita normale, anche se avevamo di fronte una grande squadra. Tutto ciò rappresentava uno stimolo in più per noi. Così abbiamo aggredito subito gli avversari, forse inconsciamente, e nel secondo tempo, dopo pochi minuti, ci fu il colpo di fortuna del gol di Di Giacomo. Io aspettavo il passaggio in area, invece lui fece quel cross, poi Sarti completò l'opera. I nerazzurri ebbero diverse occasioni e furono sfortunati. Forse, psicologicamente, non erano al massimo dopo la sconfitta a Lisbona».

«Noi - ha ricordato Giancarlo Cadè, allenatore dei virgiliani, in un'intervista diversi anni dopo - abbiamo giocato normalmente. Eravamo una neo promossa, la salvezza era già assicurata. Non avevamo uomini-gol se si eccettua Di Giacomo. Quindici giorni prima avevamo pareggiato contro la Juventus rimontando un gol. L’Inter scese in campo preoccupata. A sbloccare la partita fu decisivo l’errore di Sarti che consentì a Di Giacomo di segnare. Da quel momento l’Inter non riuscì ad avvicinarsi alla nostra porta: non ce la facevano, erano bloccati dalla paura. Eppure c’era tutto il tempo per recuperare. Invece niente. Non dimentichiamo che noi in porta avevamo Zoff. Alla fine nessuno dell’Inter ci disse niente, noi capivamo il loro stato d’animo, ma avevamo meritato di vincere anche se abbiamo avuto fortuna nell’azione del gol».

Così la Juventus conquistò lo scudetto e l'Inter concluse la sua epopea ma entrò, di diritto, nel mito.