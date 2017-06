Il nuovo casco di Valentino Rossi: omaggio a Totti e Hayden Foto

Valentino Rossi ha svelato la nuova livrea del suo casco dedicata al Gran Premio d’Italia al Mugello: realizzato come ogni anno dal designer Aldo Drudi, è un omaggio a Francesco Totti, il capitano della Roma che domenica scorsa ha giocato la sua ultima partita in giallorosso. Rappresenta un giocatore di calcio con la maglia azzurra della Nazionale (ma il numero è il 46, quello di Rossi, che peraltro è tifoso dell’Inter), e un pallone in mano. Nel fumetto la scritta: «Mò je faccio er cucchiaio». Sulla parte posteriore del casco, la bandiera tricolore con la frase «Un capitano... c'è solo un capitano».

Non manca il ricordo per Nicky Hayden: al numero 46 si aggiunge un 9 trasformandosi in 69, il numero di gara dello sfortunato statunitense, deceduto il 22 maggio scorso in seguito ad un incidente durante un allenamento in bicicletta.