Juve-Real: lo stadio di Cardiff si sta riempiendo, il conto alla rovescia finisce alle 20.45

Tetto chiuso per paura di attentati con i droni: è la prima volta per una finale di Champions. Il Millennium Stadium si sta riempiendo per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Il conto alla rovescia è vicino allo zero: i social stanno diffondendo post, tweet e foto a ritmo sempre più veloce. Cardiff fin dalla mattina si è tinta dei colori delle due squadre (Guarda la Gallery). I treni da Paddington (Londra) verso la capitale del Galles hanno viaggiato stracolmi. Non tutta Italia, però, è con i bianconeri: bandiere del Real Madrid sono apparse in alcune strade di Napoli. Alle 20.45, Juve per il triplete, Real per la leggenda.