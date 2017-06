Al Mugello vince la Ducati di Dovizioso, Rossi quarto

Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gp d’Italia sul circuito del Mugello. Ha preceduto il leader del Mondiale Maverick Vinales (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati): Quarto Valentino Rossi, su Yamaha. Dovizioso completa il trionfo dei piloti italiani al Mugello, dopo le vittorie di Andrea Migno in Moto3 e Mattia Pasini in Moto2.

«Tante sono state le emozioni durante la gara - è stato il commento di Andrea Dovizioso , fresco vincitore del Gran premio d’Italia di MotoGP al Mugello - Prima della gara le mie condizioni fisiche non erano tante e non stare bene prima di una gara al Mugello non è la situazione migliore. Abbiamo avuto un grandissimo sostegno dalla Ducati e da tutti i fans, il team, poi, ha lavorato benissimo. Volevo davvero questa vittoria, è un sogno che si realizza per ogni pilota italiano quindi oggi per me». La precedente vittoria di Dovizioso risale al Gp della Malesia dello scorso anno.