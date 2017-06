Calcio in lutto: addio a Sarti , "saracinesca" della Grande Inter

E’ morto oggi a Firenze Giuliano Sarti. Nato a Castello d’Argile (Bologna) il 2 ottobre 1933, è stato il portiere della Grande Inter di Helenio Herrera e considerato uno dei migliori numeri uno del calcio italiano: con le maglie nerazzurre e della Fiorentina ha conquistato tre scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, due Intercontinentali ed una Coppa delle Coppe. Proprio una settimana fa, in occasione dei 50 anni della clamorosa sconfitta dell'Inter a Mantova, con una papera di Sarti, che regalò lo scudetto alla Juventus, la Gazzetta di Parma lo intervistò su quell'episodio: «Mi ricordo tutto perfettamente disse al telefono a Vanni Buttasi - anziché mettere le mani chiuse le misi aperte e il pallone terminò in rete. E' stato un mio errore e, alla fine, il presidente Moratti cercò di consolarmi, dicendo: “Sono cose che succedono”. Ho contribuito a vincere scudetti, coppe europee e internazionali ma, purtroppo, vengo ricordato per l'errore di Mantova». «E' stato l’incipit di una canzone, il primo nome di 11 che hanno scritto la storia del calcio e dell’Inter»: la società nerazzurra saluta così Giuliano Sarti, il portiere dello squadrone nerazzurro, scomparso a 83 anni.

Infine il ricordo di Sandro Mazzola: «Giuliano arrivò all’Inter da calciatore affermato e maturo, mentre io ero ancora solo un ragazzino. Sono commosso dalla sua scomparsa, è stato un grande portiere e un grande uomo, aveva un modo di stare in porta tutto suo. Lui e Picchi fra i segreti del successo dell’Inter».