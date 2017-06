Pioli in viola: «L'Inter è il passato»

«L'Inter ormai fa parte del passato, è stata un’esperienza, non ho rimpianti, ho sempre dato il massimo. Ma ora sono a Firenze e spero di riuscire a trasmettere la mia felicità: la Fiorentina è l’unico club per cui ho deciso di restare in Italia». Queste le prime parole di Stefano Pioli durante la presentazione ufficiale: il neo tecnico viola ha sottoscritto un accordo fino al 2019 con opzione. «Mi hanno definito un allenatore girovago e ancora senza trofei - ha proseguito il tecnco parmigiano, il cui passaggio alla corte della Della Valle era ormai annunciato da giorni - io mi auguro di smentirlo e di riuscirci a Firenze, dove ho vissuto l’esperienza più intensa da giocatore. Voglio dimostrare di essere l’allenatore giusto per questa squadra, per questa città, per la proprietà che mi ha chiesto prima di tutto di ricominciare a farla divertire».