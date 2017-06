Incidente in pista a Latina: ferito Max Biaggi, accertamenti in corso

Max Biaggi è ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma dopo un incidente in moto avuto sulla pista del Sagittario, a Latina. Biaggi è stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza a Roma. Biaggi è arrivato da pochi minuti con l’eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale romano San Camillo dopo un incidente in moto sulla pista del Sagittario a Latina. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, sono in corso accertamenti radiologici, neurologici e clinici per stabilire l’entità dei traumi. Il pilota è cosciente e non ha mai perso conoscenza, ha parlato e, dicono fonti ospedaliere, lamenta un dolore interscapolare. Il pilota è stato sottoposto a tac. All'ospedale la fidanzata, la cantante Bianca Atzei, la mamma, alcuni parenti e un amico.