Roland Garros, finale Nadal-Wawrinka

Domenica la finale del Roland Garros a Parigi, secondo Slam della stagione, sarà fra Rafa Nadal e Stan Wawrinka. Lo svizzero 32enne ha superato in semifinale il n.1 del mondo Andy Murray, sconfitto dopo 5 lunghi set: 6-7 6-3 5-7 7-6 6-1 il punteggio per lo svizzero, alla sua quarta finale Slam in carriera.

Rafa Nadal - che punta al suo decimo titolo a Parigi - nell'altra semifinale ha battuto l’austriaco Dominic Thiem in tre set: 6-3, 6-4, 6-0 dopo due ore e sette minuti di gioco.