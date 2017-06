Mediaset e Tim non presentano offerte per la serie A

Mediaset si riserva «di ricorrere in tutte le sedi competenti» contro l’asta dei diritti tv ma precisa anche che «in ogni caso, l’esito dell’asta odierna non avrà alcun effetto sull'offerta calcistica Mediaset della prossima stagione». Lo si legge nella nota del cda secondo cui "sappiamo che molti operatori avranno interesse a creare confusione, a sovrapporre il futuro con il presente, ma il pubblico deve essere informato correttamente: il grande calcio della prossima stagione sarà su Mediaset». «Da agosto 2017 gli abbonati di Premium godranno sempre di tutti i match delle principali squadre della Serie A e soprattutto della Champions League in esclusiva assoluta» conclude Mediaset.



Anche Tim, così come Mediaset, non ha presentato offerte per la gara dei diritti tv del calcio di Serie A per il triennio 2018-2021, Lo si apprende da fonti qualificate.