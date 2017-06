Che show in Canada! A Hamilton in pole il casco di Ayrton

Come si dice in questi casi, giù il cappello. Perché se Hamilton ha ottenuto la pole position col nuovo record del tracciato di Montreal, in 1'11''459, la battaglia che si è dato con Vettel, secondo, è stata semplicemente spettacolare. A un primo giro record della Mercedes la Ferrari ha reagito con un tempo di appena 4 millesimi più lento nel primo giro utile di Sebastian. Poi l'animale da corsa che c'è in Hamilton ha tirato fuori un altro giro da paura e alla fine i 330 millesimi che lo separano da Vettel, che gli parte a fianco in prima fila, non sono per niente sufficienti per farlo stare sereno. Perché Vettel ha sbagliato due giri su tre segno che ha spinto al massimo: "Vincere qui per me è sempre stato speciale - ha detto Hamilton - fare la pole è speciale, me la godo, sono davvero felice per come è andata. E' fantastico e incredibile riuscire a migliorare sempre, la squadra ha costruito un gran lavoro se penso alle difficoltà delle gare precedenti".

Per Vettel la Ferrari ha la possibilità di farcela: "Non sono molto felice per come è andata specie nel secondo tentativo, è stata una bella qualifica, all'inizio ho patito un po' per l'assetto, ma stare davanti qui con tanti tifosi Ferrari è bello e sarà divertente". Indietro, come da copione, i numeri 2: Bottas terzo, Raikkonen quarto, fuori dai giri, così come i due della Red Bull Verstappen e Ricciardo, di oltre un secondo indietro. Ma la commozione ha fatto capolino in Hamilton quando dalla famiglia Senna ha ricevuto in regalo un casco di Ayrton (quello della Lotus Camel del 1987) perché Lewis è un grande fans di Senna e la famiglia ha voluto consegnare il casco dopo le qualifiche davanti al pubblico della tribuna. A quel punto una lacrima è spuntata sul viso di Hamilton, da sempre considerato freddo e insensibile a certe cose, invece questo gesto lo ha reso umano: "E' sempre stato il mio idolo, il pilota di riferimento della mia carriera, aver ottenuto la 65 pole e averlo uguagliato mi rende di orgoglio ma mai come aver ricevuto il suo casco originale, davvero non ho parole". E così ora la parola torna alla gara, con una partenza problematica su questa pista con una prima curva trappola e un ritmo infernale da mantenere. Insomma, quello che si preannuncia come un bel gran premio.