La Ferrari conferma Vettel e Raikkonen. Alonso si ritira?

A Montreal doveva succedere qualcosa a livello di mercato piloti e infatti è successo: per il 2018 non cambierà niente. La conferma arriva indirettamente dai vari team, la Mercedes ha confermato Hamilton e Bottas, la Red Bull Ricciardo e Verstappen: "da qua non si muovono anche se Daniel è appetito in Ferrari ma dal 2019" ha detto Chris Horner. E parlando di Ferrari trapela la conferma di Raikkonen al fianco di Vettel. Il tedesco al momento non ha intenzione di muoversi visto che la squadra ha imbroccato la strada giusta, Raikkonen invece ha un grosso sponsor interno e visto l'equilibrio esistente la sua conferma pare scontata a meno di disastri.

Se i top team sono a completo, dubbi arrivano dalla McLaren. Se la squadra riesce a passare ai motori Mercedes (ma con i giapponesi che se se ne andassero farebbero perdere 100 milioni di euro al team) Alonso potrebbe restare e confrontarsi con una macchina competitiva, ma se rimane Honda (come dicono i giapponesi) allora per Fernando non ci sono grosse alternative. Se vuole restare in F.1 ci sono la Williams o la Renault, nella prima si scorda certi incassi, nella seconda qualche soldino potrebbe arrivare, ma di vincere non se ne parla. E allora Alonso sta valutando la situazione fino a quando non si definisce la situazione motoristica della McLaren. A questo punto la squadra sta valutando delle opzioni: il più appetibile è Carlos Sainz, giovane, veloce e con le porte bloccate alla Red Bull, per cui lo spagnolo non ha intenzione di restare alla Toro Rosso un altro anno, non gli serve e perderebbe il treno giusto.

In alternativa per Sainz ci sono altre due squadre, Williams che deve sostituire Massa e avere un pilota esperto da affiancare a Stroll, oppure Renault al fianco di Hulkenberg anche se in questa squadra Sirotkin, terzo pilota, può portare un sacco di soldi dalla Russia (si parla di 15 milioni minimo mentre Sainz vuole essere pagato). Alla Haas restano i due piloti Grosjean e Magnussen che hanno un contratto per il 2018, per cui le porte per Antonio Giovinazzi si chiudono, così come alla Sauber che, persi i motori Ferrari per gli Honda a fianco di Ericsson (che porta tantissimi soldi dalla Svezia) arriverà Matsushita. Resta a piedi Werlhein, che però è pilota Mercedes e potrebbe essere girato alla Williams nel caso non si concretizzi con Sainz (e questo per lo spagnolo è un ostacolo da superare molto grosso). Alla Toro Rosso pronto il sedile per Gasly al posto di Sainz, con Gelael terzo pilota pagante di lusso. A questo punto non resta che aspettare la decisione McLaren Honda e di Alonso per capire come si muoverà il domino del mercato piloti del 2018.